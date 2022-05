Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : De gros doutes en interne sur Erling Haaland !

Publié le 4 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Entre le Real Madrid et Manchester City, Erling Braut Haaland serait plus en partance pour les Citizens. Il faut dire que les Merengue ne se seraient pas totalement investis pour le Norvégien.

Cet été, Erling Braut Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund. Pour aller où ? Alors que les plus grands clubs européens étaient à l’affût pour le Norvégien, dernièrement, cela se résumait avant tout à un duel entre le Real Madrid et Manchester City. Et bien que rien ne soit encore acté concernant Haaland, son avenir pourrait bien s’écrire du côté des Citizens sous les ordres de Pep Guardiola.

« Le Real Madrid ne va pas tout faire pour cette signature »