Nouvelle révolution pour un Français au Real Madrid ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il doit déjà composer avec les blessures d’Eder Militao et de David Alaba, le Real Madrid pourrait en plus devoir se passer d’Antonio Rüdiger, dont la présence est incertaine dimanche lors du derby face à l’Atlético de Madrid. Aurélien Tchouameni, qui a dépanné en défense centrale, est en plus suspendu pour cette rencontre, ce qui pourrait pousser Carlo Ancelotti à aligner Eduardo Camavinga à ce poste.

Décidément, les blessures s’enchaînent au sein de la défense centrale du Real Madrid. Depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti ne peut pas compter sur Eder Militao, victime d’une rupture des ligaments en août dernier. Une blessure dont souffre également David Alaba, depuis la victoire contre Villarreal le 17 décembre dernier, et désormais, c’est l’état physique d’Antonio Rüdiger qui inquiète.

Une star déballe tout sur son calvaire au Real Madrid https://t.co/6J5XdoJ7ED pic.twitter.com/6EA7J1coLq — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Nouvelles rassurantes pour Rüdiger

Mais les dernières nouvelles sont rassurantes concernant l’international allemand, sorti sur blessure jeudi contre Getafe. « Rüdiger s'est beaucoup amélioré et nous attendons la même chose aujourd'hui. Nous l'évaluerons demain et prendrons une décision. C'est un coup sur un muscle qui n'est pas très important, mais nous devons l'évaluer. Il sera dans le groupe. Et demain, je déciderai s'il joue ou non », a indiqué Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse, à la veille de la réception de l’Atlético de Madrid.

Camavinga à son tour utilisé en défense centrale ?