Inquiétude au Real Madrid, l’entraîneur annonce une bonne nouvelle

Déjà privé d’Eder Militao et de David Alaba, le Real Madrid a en plus perdu Antonio Rüdiger sur blessure, jeudi dernier lors de la victoire face à Getafe. Plus de peur que de mal pour l’international allemand, comme l’a confié Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse et il pourrait même tenir sa place contre l’Atlético de Madrid.

En déplacement sur la pelouse de Getafe jeudi dernier (0-2), le Real Madrid a conforté sa première place au classement de la Liga. Cependant, les Merengue ont perdu Antonio Rüdiger, contraint de céder sa place à la mi-temps. Une blessure en défense centrale qui vient s’ajouter à celles de David Alaba et d’Eder Militao.

Nouvelles rassurantes pour Rüdiger

Perdre Antonio Rüdiger serait un coup dur pour le Real Madrid, mais la blessure de l’international allemand semble finalement moins grave que prévu. Comme l’a indiqué Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse, il n’est pas impossible qu’il puisse tenir sa place dimanche contre l’Atlético de Madrid.

« Il sera dans le groupe »