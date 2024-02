Avant Mbappé, le Real Madrid ne lâche pas cette star

Hugo Chirossel

En attendant de savoir quelle sera la décision de Kylian Mbappé quant à son avenir, une prolongation avec le PSG ou un départ libre à la fin de la saison, le Real Madrid a l’ambition de s’attacher les services d’un autre joueur l’été prochain : Alphonso Davies. Ce dernier n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich et les Merengue sont à l'affût.

Buteur et passeur décisif vendredi soir lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Strasbourg (1-2), les moindres faits et gestes de Kylian Mbappé sont analysés de près. L’international français a paru particulièrement irrité à plusieurs reprises, ce qui a souvent été le cas cette saison, et L'Équipe y voit les signes d’un départ à la fin de la saison.

PSG : Mbappé va prendre une grande décision, c’est imminent ? https://t.co/SOmiuT1ufm pic.twitter.com/TTkaz54S7w — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Davies n’a toujours pas prolongé avec le Bayern

Si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, tout porte à croire que sa destination privilégiée serait le Real Madrid. L’attaquant parisien n’est pas le seul joueur dans le viseur de la Casa Blanca pour la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, les Merengue sont annoncés sur la piste d’Alphonso Davies.

Le Real Madrid se tient prêt

Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international canadien n’a toujours pas prolongé, malgré l’insistance du Bayern Munich, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano. Ce dernier ajoute que le Real Madrid suit la situation de près dans l'optique d’une arrivée d’Alphonso Davies l’été prochain.