Mercato - Vinicius Jr : Le coup de théâtre décisif pour le PSG ?

Selon la presse espagnole, Vinicius Jr vivrait encore assez mal sa défaite au Ballon d’Or 2024, une désillusion qui pourrait avoir un impact sur son avenir. Le média OK Diario estime que les prochains mois s’annoncent décisifs alors que plusieurs clubs sont annoncés sur les traces du Brésilien, à l’instar du PSG.

Vinicius Jr serait encore loin d’avoir digéré la déconvenue du Ballon d’Or. Alors qu’il se préparait à recevoir la plus prestigieuse des distinctions individuelles, l’international brésilien a vu Rodri le devancer. « On me dit qu’il a le moral très bas, a révélé Eduardo Inda dans l’émission El Chiringuito. Son moral est bas et le Real Madrid fait des efforts pour le faire revenir ». Il pourrait y avoir de grandes conséquences de cette deuxième place à moyen terme.

Vinicius Jr ne manque pas de prétendants

Cité depuis plusieurs années dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui a perdu Kylian Mbappé cet été, Vinicius Jr apparaît également comme une priorité pour l’Arabie saoudite, prêt à dégainer du très lourd pour s’attacher ses services. Dans ces conditions, l'avenir de l’attaquant au Real Madrid ne doit pas être considéré comme acquis assure OK Diario.

Les prochains mois décisifs

Le Real Madrid aurait conscience que son joueur est fatigué et épuisé par cette situation et que les prochains mois seront très importants. Des railleries dans les stades espagnols sont en effet attendues alors que Vinicius Jr subit déjà les attaques des supporters adverses, allant parfois jusqu’aux insultes racistes. Le joueur engagé jusqu’en 2027 devra ainsi évaluer si cela vaut la peine pour lui de continuer ou s'il vaut mieux repartir sur de nouvelles bases ailleurs.