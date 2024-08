Mbappé : Une grande première XXL au Real Madrid ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le Real Madrid va par conséquent disputer la Supercoupe d'Europe ce mercredi soi. Face à eux, les Merengue retrouveront l'Atalanta Bergame, qui avait gagné l'Europa League. Un premier trophée est donc en jeu, ce qui pourrait permettre à Kylian Mbappé de lancer parfaitement son aventure madrilène. Face au club italien, l'ex-joueur du PSG va disputer ses premières minutes avec le Real Madrid. Le 10 Sport vous propose un retour sur les grandes premières du Français dans sa carrière.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de relever un nouveau défi. N'ayant pas voulu prolonger avec le club de la capitale, c'est donc libre que le Français s'est engagé avec le Real Madrid. Le rêve s'est alors enfin réalisé pour le joueur de 25 ans, grand fan de la Casa Blanca depuis son plus jeune âge. Ça y est, c'est donc maintenant officiel, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Et ce mercredi 14 août, à l'occasion de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame, le Madrilène devrait disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

Des débuts en 2015 avec Monaco

Pour Kylian Mbappé, l'histoire avait débuté du côté de l'AS Monaco, son club formateur. C'est le 2 décembre 2015 que le désormais joueur du Real Madrid avait disputé son premier match chez les professionnels. Face à Caen, alors âgé de 16 ans, 11 mois et 13 jours, Mbappé devenait à cette occasion le plus jeune joueur à jouer avec le club de la Principauté. Une rencontre qui s'était finie sur le score de 1-1, mais entré en jeu à la 88ème, le Français n'avait pas trouvé le chemin des filets. C'est le 20 février 2016 que Kylian Mbappé avait inscrit son premier but.

Une première réussie au PSG

Après l'AS Monaco, Kylian Mbappé a pris la direction du PSG. C'est en 2017 qu'il a été recruté par le club de la capitale, moyennant 180M€. Débarquant avec de grosses attentions à Paris, Mbappé n'avait pas loupé sa première avec le maillot parisien. C'est le 8 septembre 2017 qu'il a disputé son premier match avec le PSG, alors opposé à Metz. Résultat ? Premier match et premier but pour Kylian Mbappé. Le premier d'une longue série qui lui a permis d'être le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale.

Equipe de France : L'aventure commence en 2017

Quid également de la grande première de Kylian Mbappé en équipe de France ? Totalisant aujourd'hui 84 sélections chez les Bleus, dont 71 titularisations, pour 48 buts, le joueur du Real Madrid avait lancé son aventure avec l'équipe de France en mars 2017 face au Luxembourg. A seulement 18 ans et 3, Mbappé était alors entré en jeu, sans pour autant réussir à marquer pour ses premières minutes sous les ordres de Didier Deschamps.