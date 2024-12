Mbappé : Un champion du monde se lâche sur son calvaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis des mois au Real Madrid, Kylian Mbappé n'est plus le même joueur que les années précédentes. L'attaquant français a du mal à se montrer efficace devant le but et il gâche beaucoup d'occasions. Buteur samedi face à Gérone, il se cherche encore et il ne répond pas encore aux attentes pour un joueur de ce calibre qui porte le maillot du Real Madrid.

Alors qu'il rêvait de jouer pour le Real Madrid, Kylian Mbappé ne connaît pas des débuts satisfaisants. L'attaquant français est loin de son meilleur niveau et surtout, son manque de confiance semble évident tant il est victime d'erreurs folles sur le terrain. Bixente Lizarazu s'est livré sur ce passage à vide traversé par Mbappé.

Mbappé en perdition

Depuis des mois, Kylian Mbappé a du mal à convaincre sur le terrain. Ses débuts avec le Real Madrid sont loin d'être catastrophiques mais il manque très clairement de confiance et au niveau physique, il est moins bon. « Il n'est pas au niveau auquel on l'attend. Il est emprunté c'est évident. J'ai regardé le match contre Gérone avec beaucoup d'attention. En première période, il rate beaucoup de choses. Il n'est pas incisif dans ses courses. Heureusement, il y a la seconde période et ce but, qui est vraiment un très beau but qu'il marque avec une double accélération. Mais je pense qu'il faut qu'il bosse, qu'il retrouve cette vitesse. Avec 25 ou 26 ans, c'est impossible d'avoir perdu sa vitesse. Donc il faut qu'il retrouve ça, ce qui faisait peur à tous les défenseurs. Et ensuite, il faudra qu'il retrouve le plaisir du jeu. Ce qui l'a perturbé ces derniers mois, ce n'est pas la pression du Real Madrid. C'est beaucoup de choses qui l'ont encombré et qui l'encombrent toujours. Il faut qu'il retrouve le plaisir de jouer. Le football c'est le plaisir de jouer. Ce n'est pas seulement la presse. Elle est toujours clivante en Espagne » déclare l'ancien champion du monde dans l'émission Téléfoot.

« Il va y avoir un déclic un moment donné »

Alors qu'il fêtera prochainement ses 26 ans, Kylian Mbappé a encore du temps pour renverser la vapeur. Mais en attendant, il doit subir les critiques parfois dures pour un joueur de sa carrure puisqu'on attend forcément du mieux venant de sa part. « Quand t'arrives au Real Madrid, évidemment que la pression est énorme si tes performances ne sont pas là. Mais ce n'est pas spécialement ça qui le perturbe. Je pense que ce sont des choses beaucoup plus générales qui font qu'il a du mal à retrouver sa spontanéité, sa nature et la simplicité de jouer au foot. Mais il va le retrouver. Il va y avoir un déclic un moment donné » assure Lizarazu.