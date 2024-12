Le Real Madrid réagit au grand retour de Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a profité du match nul du FC Barcelone pour faire fondre son écart au classement et ne revenir qu'à deux points de son grand rival. Le club merengue s'est largement imposé sur la pelouse de Gérone, grâce notamment au neuvième but, en Liga, de Kylian Mbappé. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a salué ce retour.

Est-ce la fin du calvaire pour Kylian Mbappé ? C’est encore trop tôt pour le dire, mais le joueur français du Real Madrid est sur la bonne voie. Après son cauchemar vécu sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi soir, l’ancien du PSG a retrouvé le chemin des filets à l’occasion de la rencontre face à Gérone (0-3). Auteur de son neuvième but en Liga, Mbappé avait le sourire en zone mixte.

Mbappé savoure son retour

« Ce fut un match difficile. Nous savions l'importance qu'il avait et il fallait le gagner. On a joué contre une équipe très forte à domicile, qui aime avoir le ballon. On a bien commencé le match, on a marqué en première période. Ensuite, on est revenu plus fort et on a marqué deux buts consécutivement. On a eu le contrôle. Ça fait partie de mon travail d'aider l'équipe. J'essaye de le faire à chaque match, de jouer avec de la personnalité et surtout aider l'équipe à gagner » a confié l’international tricolore, avant de défier l’Atalanta Bergame en Ligue des champions mardi soir.

« On revient petit à petit »

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a aussi salué la puissance offensive de son équipe ce samedi soir, notamment le retour au premier plan de Mbappé. « Bellingham a marqué son cinquième but d'affilée. Il est de retour et en pleine forme. Mbappé a aussi marqué aujourd'hui, Arda aussi, Brahim a fait du bon boulot... Il faut s'accrocher, on revient petit à petit. Il fallait s'accrocher en début de match, ils ont bien pressé en face » a déclaré le coach du Real Madrid, revenu à deux points du leader barcelonais.