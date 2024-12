Real Madrid : Après son calvaire, Mbappé se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après son penalty raté face à l'Athletic Bilbao mercredi soir, Kylian Mbappé s'est bien repris en inscrivant son onzième but sous le maillot du Real Madrid face à Gérone (0-3). Un but qui lui permet de retrouver un peu de confiance avant un match décisif en Ligue des champions, face à l'Atalanta Bergame. En zone mixte, il a accepté d'évoquer sa situation personnelle.

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Surtout par les temps qui courent. Face à Gérone ce samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit le neuvième but de sa carrière en Liga. Pas de quoi crier sur les toits que son calvaire est terminé, mais cela ne devrait pas lui faire de mal, surtout à quelques jours d’une rencontre décisive en Ligue des champions, où il sera très attendu.

Ancelotti lève le voile sur les difficultés de Mbappé. Quel est le véritable frein pour le futur prodige du Real ? 🤔 https://t.co/08D0uezomr — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

Mbappé s'exprime devant les journalistes

Présent en zone mixte après la victoire de son équipe, Mbappé est revenu sur la performance globale de son équipe, mais aussi sur son but. Le joueur français s’est montré altruiste en évoquant le collectif.

« Ça fait partie de mon travail d'aider l'équipe »

« Ce fut un match difficile. Nous savions l'importance qu'il avait et il fallait le gagner. On a joué contre une équipe très forte à domicile, qui aime avoir le ballon. On a bien commencé le match, on a marqué en première période. Ensuite, on est revenu plus fort et on a marqué deux buts consécutivement. On a eu le contrôle. Ça fait partie de mon travail d'aider l'équipe. J'essaye de le faire à chaque match, de jouer avec de la personnalité et surtout aider l'équipe à gagner » a-t-il déclaré au micro de Real Madrid TV.