Real Madrid : «Une mauvaise idée» denoncée avec Mbappé !

Pointé du doigt après son deuxième penalty loupé en une semaine avec le Real Madrid mercredi soir contre l'Athletic Bilbao, Kylian Mbappé traverse une période très compliquée en Espagne. Eric Di Meco livre son point de vue à ce sujet et estime que le Real Madrid ne devrait plus faire frapper les penalties Mbappé pour éviter les problèmes de confiance.

Ça va mal pour Kylian Mbappé au Real Madrid ! Le capitaine de l'équipe de France peine à convaincre depuis son arrivée en Espagne l'été dernier, et il a beaucoup fait parler ces derniers jours avec deux penalties ratés consécutivement, d'abord contre Liverpool puis face à l'Athletic Bilbao. Une période délicate à gérer pour Mbappé, et sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco tente d'apporter une solution pour améliorer sa situation au Real Madrid.

« Une mauvaise idée de lui faire tirer les penalties »

Selon l'ancien défenseur emblématique de l'OM, Carlo Ancelotti devrait désigner un autre tireur au Real Madrid pour éviter que Mbappé ne chute au niveau de la confiance en cas de nouveau raté : « Je pense que c’est une mauvaise idée de le faire tirer parce que quand tu rates, c’est un déficit de confiance énorme quand tu n’es pas bien », estime Di Meco.

« Un but de plus parmi les autres »

« Je m’interroge toujours sur l’apport moral de marquer un penalty. Tu es Mbappé, tu arrives au Real et tu mets un penalty… C’est un but de plus parmi les autres. Est-ce que ça te débride dans le jeu quand tu n’arrives pas à faire des différences ? », poursuit Eric Di Meco, qui ne comprend donc pas du tout l'intérêt pour Kylian Mbappé de continuer à s'exposer autant en prenant le risque de frapper les penalties au Real Madrid. Reste à savoir si l'ancien Marseillais sera écouté, la décision finale reviendra à Carlo Ancelotti.