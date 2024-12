Une star a vécu un cauchemar au Real Madrid, Mbappé est prévenu

Jean de Teyssière

Très jeune, Nicolas Anelka était considéré comme un grand talent du football. Après seulement 12 matchs avec le PSG, il file à Arsenal où il explose. Il part ensuite au Real Madrid où c’est beaucoup plus compliqué. Dans un documentaire pour Netflix il raconte cette période qui ressemble dans certains points à ce que vit Kylian Mbappé.

Au Real Madrid, il est souvent très difficile de s’imposer, tant le poids du club est immense. Plusieurs joueurs, talentueux se sont cassés les dents pour jamais réussir à jouer à leur vrai niveau. L’exemple récent est celui d’Eden Hazard, qui a traversé comme un fantôme sa période madrilène. Attention à ce que cela n’arrive pas à Kylian Mbappé...

«Le début d’un cauchemar»

Durant l’été 2020, Netflix sortait un documentaire intitulé « Anelka : l’Incompris. » Il retrace la carrière mouvementée de l’international français et aborde évidemment son passage raté au Real Madrid : « J'ai compris ce que signifiait être une star quand je suis arrivé au Real Madrid et j'ai détesté ça. Qu'est-ce que je fais ici ? C'est trop dur. C'était le début d'un cauchemar. Dès le début, j'ai ressenti une grande pression. Chaque jour, dans la presse espagnole, il y avait un article sur moi ou une photo. » Une situation qui ressemble étrangement à celle de Kylian Mbappé.

«Peut-être que c’est arrivé trop tôt»

« Je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas marqué grand-chose. J'aurais aimé marquer plus, mais je n'ai pas eu l'occasion et je n'ai pas été à la hauteur. Il s'est passé trop de choses. Je le regrette en partie. Un footballeur voudra toujours jouer pour cette équipe. Il a fallu faire trop de sacrifices et j'étais trop jeune pour le comprendre . J'aurais dû le dire mais je n'avais pas beaucoup d'expérience. Peut-être que c'est arrivé trop tôt et je ne savais pas comment valoriser ce moment comme je le devrais », a-t-il conclu. Mbappé est prévenu.