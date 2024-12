«Énorme connerie», Mbappé prend cher dans TPMP !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé se retrouve sous le feu des critiques en Espagne avec ses mauvaises performance sous la tunique du Real Madrid, et l'état de forme de l'attaquant français a fait réagir Cyril Hanouna dans l'émission TPMP. L'animateur regrette amèrement son choix d'avoir quitté le PSG l'été dernier et estime que Mbappé a fait l'erreur de sa vie avec ce choix de carrière.

En déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao mercredi soir en championnat, le Real Madrid s'est incliné (2-1) avec un Kylian Mbappé une nouvelle fois très décevant. L'ancien attaquant du PSG a notamment raté un penalty, comme ce fut déjà le cas une semaine auparavant contre Liverpool en Ligue des Champions, et les déboires de Mbappé font même réagir Cyril Hanouna dans l'émission TPMP sur C8.

Mbappé s’en va, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/HuM0ZIjynE pic.twitter.com/xdhb52GqxC — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

« Je suis énervé qu’il soit allé au Real Madrid »

L'animateur a évoqué cette nouvelle performance décevante de Mbappé jeudi soir, et a critiqué son choix de carrière avec le Real Madrid : « Moi je voulais juste que Kylian Mbappé reste au PSG. Je suis énervé qu’il soit allé au Real Madrid, je pense que pour lui c’était une énorme connerie, et il le démontre chaque jour. S’il était resté au PSG, je pense que le PSG aurait fait une très grosse saison, et lui aussi », lâche Cyril Hanouna.

« Ça fait de la peine... »

« Ça fait de la peine de le voir comme ça. On aurait préféré qu’il reste à Paris, il était beaucoup plus heureux à Paris », poursuit Hanouna, qui estime donc que Kylian Mbappé n'aurait jamais dû quitter le PSG l'été dernier.