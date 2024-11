Mbappé se rate, c’est inédit

Jean de Teyssière

Mercredi avait lieu la cinquième journée de la Ligue des Champions. Il y avait déjà urgence pour le Real Madrid, six points et déjà deux défaites dans la compétition. Face à Liverpool, la meilleure équipe d’Europe actuellement, il n’y a pas eu match et Kylian Mbappé a vécu un moment très compliqué, avec un penalty manqué. Après son échec, sa réaction a d’ailleurs été très démonstrative, chose qu’il n’avait pas l’habitude de montrer.

Kylian Mbappé va mal et ça se voit. Sur la légendaire pelouse d'Anfield, le numéro 9 ne s'est même imprégné de cette odeur des grandes soirées Ligue des Champions qu'il aime tant pour retrouver un niveau de jeu perdu depuis six mois. Avec un joueur qui va mal psychologiquement, le Real Madrid a encore perdu (0-2) et se classe 24ème du classement...

Mbappé se rate totalement contre Liverpool

Après la rencontre face à Liverpool, le bilan était évidemment salé pour Kylian Mbappé. Au total, il aura tiré une fois, manqué un penalty, réussi la moitié de ses dribbles, manqué six passes sur 24, remporté sept duels sur quinze et perdu quinze fois le ballon.

Une réaction inédite après son échec sur penalty

Lors de son penalty manqué, la détresse de Kylian Mbappé faisait même peine à voir. Il s’est de suite pris la tête à deux mains et est resté prostré quelques secondes sur la pelouse d’Anfield où il a certainement eu le sentiment d’être bien seul. Dans sa carrière, d'après L'Equipe, il n’avait jamais était aussi démonstratif dans son échec.