Mbappé : La punchline du Real Madrid avant Barcelone !

Que ce soit le Real Madrid ou le FC Barcelone, Kylian Mbappé a déjà marqué des buts contre ces éternels rivaux. Toutefois, c’est en tant qu’attaquant madrilène que Mbappé affrontera le Barça samedi soir pour le premier Clasico de sa vie. Et Carlo Ancelotti a tenu à rappeler le passif de Mbappé face au club blaugrana.

Samedi soir, au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé vivra son premier Clasico. Certes, depuis le début de sa carrière, le nouveau numéro 9 du Real Madrid a déjà flambé face au FC Barcelone sous le maillot du PSG. Mais il ne l’a jamais fait en tant que joueur de la Casa Blanca. Cependant, ses performances face au FC Barcelone et notamment en 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions en 2020/2021 sont toujours dans les esprits à Madrid et plus particulièrement de Carlo Ancelotti.

Real Madrid : Mbappé va faire son retour à Paris ! https://t.co/7nuK3bu4Re pic.twitter.com/xDXXfGjb7a — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Kylian Mbappé a déjà martyrisé le FC Barcelone au PSG

Au bNou, Kylian Mbappé avait promis à son entraîneur de l’époque Mauricio Pochettino qu’il lui permettrait de gagner sur la pelouse du FC Barcelone, ce qu’il n’avait jamais pu faire depuis ses débuts en tant que coach. Chose promise, chose due. Mbappé signait un triplé et Moise Kean parachevait la victoire du PSG (4-1).

«Un conseil ? Il a joué de nombreuses fois contre Barcelone et sait ce qu'il doit faire»

De passage en conférence de presse ce vendredi, la veille du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, son entraîneur Carlo Ancelotti ne se fait absolument pas de soucis quant à la future performance de Kylian Mbappé. « Un conseil pour Mbappé ? Il a joué de nombreuses fois contre Barcelone et sait ce qu'il doit faire ».