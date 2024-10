Real Madrid : Mbappé et Vinicius Jr bientôt menacés ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, les yeux seront rivés du Bernabeu pour le traditionnel Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. L'occasion ainsi de voir Kylian Mbappé et Vinicius Jr face au talentueux Lamine Yamal. A 17 ans seulement, le crack blaugrana est déjà impressionnant. Au point de faire de l'ombre aux stars madrilènes ? La question a été posée à Roberto Carlos.

Nouveau phénomène du football mondial, Lamine Yamal fait les beaux jours du FC Barcelone. A 17 ans, l'Espagnol n'en finit plus d'époustoufler tout le monde. Ce samedi soir, face au Real Madrid, Yamal sera très attendu. L'occasion parfaite pour lui de confirmer qu'il fait bien actuellement partie des meilleurs joueurs du monde.

Yamal va éclipser Mbappé et Vinicius Jr ?

Face à lui, Lamine Yamal aura notamment Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Des joueurs bientôt inférieurs à lui ? Pour AS, Roberto Carlos a confié à propos de Yamal : « Yamal peut-il détrôner Vinicius ou Mbappé ? C'est clair que non pour cette année. Mais c'est un joueur qui évole énormément. J'apprécie que les jeunes joueurs ont cette qualité ».

Vinicius Jr bientôt au sommet

En attendant peut-être d'être devancé par Lamine Yamal, Vinicius Jr s'apprête à être sur le toit du monde. En effet, le numéro 7 du Real Madrid est le grand favori pour l'édition 2024 du Ballon d'Or. C'est ce lundi qu'on connaitra l'identité du successeur de Lionel Messi. Au milieu des Bellingham, Carvajal et Rodri, c'est bien Vinicius Jr qui semble avoir l'avantage.