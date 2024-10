Real Madrid : Avant le choc, Ancelotti a un plan

Jean de Teyssière

Le Real Madrid sort d’un match qui restera longtemps dans les têtes des supporters madrilènes, face au Borussia Dortmund. Menés 2-0 à la mi-temps, les hommes de Carlo Ancelotti ont renversé la situation en gagnant finalement 5-2. Une bonne préparation avant le choc face au FC Barcelone ce samedi, pour lequel Carlo Ancelotti a un plan en tête.

Cette saison, le FC Barcelone et le Real Madrid sont en pleine bourre, avec un avantage pour le club catalan, leader du championnat. Les deux clubs espagnols ont remporté leur match de Ligue des Champions face à une équipe allemande (4-1 pour le Barça face au Bayern Munich, 5-2 pour le Real Madrid contre Dortmund) et se donneront rendez-vous ce samedi au Bernabeu pour un Clasico qui promet de faire des étincelles.

Un avantage pour l’équipe à domicile ?

Le Clasico se déroulera au Santiago Bernabeu. AS rappelle que depuis quelques temps, jouer à domicile confère un avantage certain. Le Real Madrid a remporté ses quatre derniers Clasicos à domicile en championnat (2-0, 2-1, 3-1 et 3-2). Mais le Real Madrid affrontait une équipe du Barça en reconstruction et cette année, les hommes entraînés par Hansi Flick devraient poser beaucoup plus de problèmes.

Ancelotti a un plan

Carlo Ancelotti sait que l’adversité de ce Barça version Flick sera plus forte que les saisons précédentes et aurait mis au point un plan. La ligne défensive des Catalans et souvent assez haute, ce qui laissera des boulevards aux fusées Mbappé et Vinicius. Mais le Barça sait jouer haut puisque c’est l’équipe qui a fait concéder le plus de hors-jeu. En tout cas, pour servir à la perfection les deux stars madrilènes, Ancelotti pourrait être tenté de titulariser Luka Modric, qui dispose toujours à 39 ans d’un pied droit soyeux. Rendez-vous ce samedi, à 21h, pour ce choc qui pourrait changer pas mal de choses en Liga, 3 points séparant le leader barcelonais de son dauphin madrilène.