Mbappé : «Grosse erreur» du Real Madrid, tout est à cause du PSG !

Alors qu'il a signé au Real Madrid cet été à l'issue de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé ne s'attendait probablement pas à des débuts aussi compliqués dans la capitale espagnole. En difficulté sous les couleurs du maillot merengue, le capitaine des Bleus a même manqué les deux derniers rassemblements de l'équipe de France. Et pour Troy Deeney, le PSG n'est pas étranger à cet échec.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a finalement choisi de rejoindre le Real Madrid qui l'attendait depuis de nombreuses années. Cependant, les débuts du Bondynois dans la capitale espagnole sont loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature ce qui a même un impact sut sa situation en équipe de France. Et selon Troy Deeney, le passage de Kylian Mbappé au PSG est responsable de cette situation.

«Mbappé a fait passer son égo avant son éthique de travail»

« J’étais persuadé que, quand ils l’ont recruté, il était la pièce manquante, comme Erling Haaland avec Manchester City. On s’attendait à ce qu’il marque beaucoup de buts et qu’il rende le Real Madrid plus ou moins inarrêtable. Mais en fait, à mon avis, il a fait passer son égo avant son éthique de travail », estime l’ancien buteur de Watford auprès de TeamTalk, avant de pointer du doigt le PSG.

«Etre au PSG lui a donné la liberté de faire ce qu’il veut»

« Etre au PSG lui a donné la liberté de faire ce qu’il veut, et sans besoin de grandes attentes, vu qu’ils allaient toujours être champions. Mais à Madrid, il a le Barça, l’Atlético, la pression d’être champion et de gagner la Ligue des Champions. Et pour le moment, c’est trop lourd pour lui. Sans compter qu’il ne se sent pas comme un vrai avant-centre, et cela lui cause un problème psychologique de jouer à ce poste. Cela ressemble à une grosse erreur de la part du Real Madrid », ajoute Troy Deeney.