Mbappé : Coup de main d’un joueur de légende !

Kylian Mbappé retrouve sa forme au moment opportun, juste avant la dernière journée de Ligue des champions face à Brest. Ces derniers mois, l'international français s'est fortement remis en question, cherchant le moindre conseil auprès des légendes du Real Madrid comme par exemple Eden Hazard, qui n'est nul autre que son voisin à Madrid.

Kylian Mbappé arrive en France rempli de certitudes sur son jeu et d’une confiance qui revient comme par magie après une période délicate, marquée par des polémiques en tout genre. Visiblement, l’entretien accordé à Mouloud Achour a servi de défouloir et lui a permis de se vider des pensées obscures.

Mbappé a consulté

Aujourd’hui, le joueur du Real Madrid n’a plus rien à voir avec celui qui a débuté la saison. Mbappé enchaîne les buts et les performances de grande classe. Ce mardi, L’Equipe dévoile les coulisses de ce retour en forme. Depuis son arrivée en Espagne, l’ancien du PSG consulte, enregistre les conseils, notamment ceux de Carlo Ancelotti qui lui a demandé en privé de jouer plus simple.

Hazard en voisin de luxe

Mbappé s’est aussi rapproché d’Eden Hazard, ancien du Real Madrid. Voisin de l’international tricolore dans la capitale espagnole, le Belge a pu lui distiller quelques conseils pour améliorer son adaptation dans le vestiaire. Une démarche qui semble avoir porté ses fruits.