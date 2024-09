Mbappé bientôt au tribunal ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en plein conflit avec la direction du PSG depuis son départ en raison de salaires impayés, Kylian Mbappé refuse la conciliation avec son ancienne direction. Et l’avocate de l’attaquant français du Real Madrid menace même de saisir les prud’hommes dans un avenir proche. Mbappé pourrait donc se retrouver au tribunal.

Ça chauffe entre Kylian Mbappé et le PSG ! Le capitaine de l’équipe de France a beaucoup fait parler mercredi, en décidant de rejeter la médiation proposée par la LFP, saisie pour récupérer 55M€ de salaires et primes impayés par le PSG. Et son avocate ne compte pas s’arrêter là…

Le clan Mbappé monte au créneau

Contactée par Le Monde, Delphine Verheyden monte au créneau et continue de réclamer l’argent au PSG : « Mon client souhaite simplement à ce stade que son travail soit payé, comme cela doit être le cas pour tout autre joueur dans sa situation, et pour tout salarié ayant terminé son CDD », affirme l’avocate de Mbappé.

Bientôt aux prud’hommes ?

« On a un salarié en CDD qui va jusqu’au terme de son contrat, à qui l’employeur dit : “Tu pars ailleurs, je ne te paie pas pour le travail que tu as réalisé. Ce n’est qu’en tout dernier recours que nous serions amenés à saisir les juridictions prud’hommales et pénales, si les droits du joueurs n’étaient pas reconnus par sa Ligue », poursuit-t-elle. En clair, Mbappé et le PSG pourraient finir par se retrouver au tribunal si aucun accord n’est trouvé.