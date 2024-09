Real Madrid : Après Messi et Ronaldo, Mbappé va prendre cher !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Pas dans son assiette depuis sa signature à la Maison-Blanche, le numéro 9 de Carlo Ancelotti est sous le feu des critiques en Espagne. D'après Santi Cañizares, Kylian Mbappé doit s'habituer à être pris en grippe, et ce, parce qu'il est la star du Real Madrid.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, le capitaine de l'équipe de France s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Après Messi et Ronaldo, Mbappé pris en grippe ?

Arrivé il y a peu au Real Madrid, Kylian Mbappé peine à évoluer à son plus haut niveau, étant en baisse de régime depuis de longs mois. D'ailleurs, la star de 25 ans n'est pas épargnée par les critiques, notamment en Espagne.

«Il n'y a pas d'échappatoire»

Lors d'un entretien accordé à Marca, Santi Cañizares s'est prononcé sur les difficultés de Kylian Mbappé au Real Madrid. A en croire l'ancien gardien de la Maison-Blanche, le numéro 9 merengue doit s'habituer à être pris en grippe, au même titre que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avant lui. « Si votre équipe ne va pas bien et que vous êtes le leader de cette équipe, vous n'avez pas d'autre choix que de vous ressaisir, de supporter la pluie et de vous ressaisir pour que ça aille mieux. Il n'y a pas d'échappatoire. Quand ça allait mal à Madrid, il y a des années, tous les regards se tournaient vers Cristiano (Ronaldo), et quand ça allait mal au Barça, vers (Lionel) Messi. Mbappé est un joueur qui n'a jamais été critiqué et peut-être qu'il le ressent. Si vous ne répondez pas aux attentes, vous allez recevoir beaucoup de critiques, mais c'est une réalité quand vous vous élevez au niveau des meilleurs joueurs », a jugé Santi Cañizares.