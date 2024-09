Judo : Teddy Riner lui lance déjà un défi pour les JO 2028 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques 2024 en individuel, Teddy Riner a par la suite permis à la France de gagner la médaille d’or lors de l’épreuve par équipes mixte. Pour cela, le judoka français avait gagné le 7ème combat décisif face au Japonais, Tatsuru Saito. Un adversaire que Riner espère retrouver lors des prochains Jeux Olympiques, en 2028 à Los Angeles, de préférence en finale.

Qui aurait pu dire qu’une roulette aurait autant fait vibrer les fans français lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris. C’est pourtant ce qui est arrivé lors de la finale de la compétition de judo par équipes mixte, qui opposait alors la France et le Japon. Dans un remake de la finale des JO 2021, Japonais et Japonaises avaient pris l’avantage 3-1 et n’avaient plus qu’à gagner un combat pour avoir la médaille d’or autour du coup. L’équipe de France est alors remontée à 3-3 et il a fallu désigner les combattants ou combattantes du dernier combat décisif. C’est alors que, comme un signe du destin, la roulette a désigné la catégorie de Teddy Riner. De quoi faire exploser de joie le public français, qui ne doutait pas de la victoire du judoka, ce qui a bien fini par arriver.

« J'espère de tout cœur que ce sera lui »

Pour offrir la médaille d’or à l’équipe de France, Teddy Riner a alors battu un certain Tatsuru Saito, qui a fini en larmes. La déception était immense chez le Japonais, qui estimait alors avoir failli envers son pays au point de ne pas pouvoir y retourner. Alors que Riner a par la suite apporté son soutien à sa victime, voilà qu’il vient de lui lancer un défi. Le rendez-vous est alors donné à Saito en finale des Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. « On ne sait pas de quoi demain est fait. Le Japon, ils ont un gros vivier, un très gros vivier d'adversaires. J'espère de tout cœur que ce sera lui », a annoncé Teddy Riner sur France Inter.

« C'est un athlète en devenir »

« Les règles du jeu, c'est: il faut un gagnant et un perdant. Il n'a pas perdu contre n'importe qui. On a fait une belle finale. C'est un athlète en devenir. Il faut se laisser aussi le temps de grandir. (…) Il a 22 ans. Ça doit être juste super difficile ce qu'il vit. Être dans les pas de son père, double champion olympique. Le Japon, le judo, l'histoire, elle est fantastique. Malheureusement, il tombe sur un salopard comme moi », a enchainé Teddy Riner.