Judo : Teddy Riner encore dans la légende après les JO Paris 2024 !

Ce samedi 14 septembre, le public français avait un ultime rendez-vous avec l’esprit olympique. En effet, alors que tout le pays a vibré au rythme des Jeux Olympiques puis Paralympiques cet été, ce sont tous les athlètes français médaillés qui ont été célébrés sur les Champs-Elysées. Sur la place de l’Etoile, au pied de l’Arc de Triomphe, une cérémonie s’est également tenue en l’honneur des médaillés. L’occasion pour Teddy Riner de rentrer un peu plus dans la légende du sport français.

Dernier relayeur de la flamme olympique en compagnie de Marie-José Pérec lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, Teddy Riner était très attendu pour cette Olympiade à domicile. Et sur le tatami, le judoka français a répondu présent. Ayant d’abord remporté la médaille d’or en individuel, Riner a ensuite permis à la France d’avoir une autre médaille d’or au tour du coup en gagnant le combat décisif face au Japon lors de l’épreuve par équipes mixte. Teddy Riner en est désormais à 5 médailles d’or et 2 de bronze aux Jeux Olympiques, mais en cet été, le Français a reçu une autre prestigieuse distinction.

JO Paris 2024 : Le beau message de Teddy Riner pour… Al-Khelaïfi et le PSG https://t.co/uWWqmoz0RE pic.twitter.com/tIXvW1JMyx — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Teddy Riner fait commandant de la Légion d’honneur

Ceux et celles qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques étaient célébrés ce samedi sur les Champs-Elysées. Les médaillés français étaient également à l’honneur. Ceux et celles qui ont remporté une médaille d’argent ou de bronze ont alors reçu le titre de chevalier de l’Ordre national du Mérite par Emmanuel Macron. Pour ceux et celles qui ont remporté une médaille d’or, c’est la Légion d’honneur qui a été remise par le président de la République. Une cérémonie où il y avait toutefois une exception : Teddy Riner. Lui s’est présenté en costume face à Emmanuel Macron et pour cause. Déjà chevalier et officier de la Légion d’honneur, le judoka français a été promu au rang de commandeur de la Légion d’honneur. C’est tout simplement historique puisque Riner est tout simplement le seul sportif à avoir atteint ce grade.

Rendez-vous en 2028 pour Riner ?

Déjà au sommet du sport français, Teddy Riner n’en a peut-être pas terminé avec sa moisson aux Jeux Olympiques. A 35 ans, le judoka n’est pas encore rassasié après ses deux médailles d’or remportées à Paris. En effet, après ses sacres, Riner a ouvert la porte concernant sa présence dans 4 ans, en 2028, pour les Jeux Olympiques à Los Angeles. Le rendez-vous est pris…