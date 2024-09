Mercato - OM : Le clan Rabiot s’est fait piéger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre, Adrien Rabiot s'est engagé pour les deux prochaines années en faveur de l’Olympique de Marseille. Une destination qui n’était pas celle imaginée au début de l’été, l’international français se voyant en Premier League au point de refuser une belle proposition de l’AC Milan, mais rien ne s’est passé comme prévu.

Sans club depuis juillet, Adrien Rabiot fait une grosse infidélité au PSG, son club formateur, en s’engageant avec l’OM. « Ça s'est fait un peu comme ça. Au début ça semblait un peu improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi (Benatia), il m'a présenté le projet, j'ai adhéré, a expliqué Adrien Rabiot lundi soir à son arrivée dans la cité phocéenne. J’ai parlé aussi avec le coach, ça m'a parlé vraiment sportivement. » Pablo Longoria boucle un gros coup que peu de monde aurait imaginé, y compris Adrien Rabiot et son entourage.

OM - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne pardonne pas à Rabiot ! https://t.co/ZNdEgSJwXc pic.twitter.com/ua2NpAYL9E — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Rabiot voulait Arsenal, Arteta avait d’autres plans

Car le clan Rabiot s’imaginait ailleurs au moment de quitter la Juventus. Comme l’explique Romain Molina dans une vidéo publiée sur YouTube, c’est la Premier League qui avait les faveurs du joueur au point de refuser une offre de l’AC Milan. Arsenal était alors l’option privilégiée, mais Mikel Arteta en a décidé autrement. Un excès de confiance comme l’explique aux yeux du journaliste. « Quand tu connais le marché et que t’es vraiment dedans, tu sais qu’Arsenal ne va pas faire Rabiot. Ils étaient sur le milieu de la Real Sociedad, qui va signer d’ailleurs plus tard, confie Romain Molina, faisant référence à Mikel Merino. Tu le savais, si t’es vraiment dans le milieu tu sais qu’Arteta voulait ce profil-là. Rabiot, ce n'était pas le choix numéro 1, peut-être après. »

Jorge Mendes a bloqué la piste Manchester United

Vient alors l’option Manchester United, mais là aussi, Adrien Rabiot a été devancé sur la short-list. « Tu sais très bien que Jorge Mendes contrôlait plus ou moins, ajoute Romain Molina. On l’a expliqué en juin ou juillet que c’est Ugarte qui irait. Car Mendes, le jeu des chaises musicales… Si moi je le savais, je ne vois pas comment tu ne peux pas le savoir quand t’es dans le milieu. » Sans club, Adrien Rabiot a donc accepté de largement revoir son salaire à la baisse pour signer à l’OM. Selon Molina, le club phocéen versera 2.5M€ nets par saison (hors primes) à sa recrue, bien loin de ses émoluments à la Juventus et de la proposition de l’AC Milan.