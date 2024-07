Mbappé arrive, le Real Madrid annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est arrivé à ses fins avec Kylian Mbappé après des années de tentatives de persuasion auprès du joueur, son entourage et le PSG. A Madrid, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain se devra de s’adapter à un vestiaire et une équipe qui tourne bien. Et pour que tout se passe bien, Carlo Ancelotti aurait déjà pensé à tout…

Kylian Mbappé (25 ans) vit son rêve depuis le 3 juin dernier, soit le jour de l’annonce du Real Madrid concernant sa signature du contrat qui le lie au club merengue jusqu’en juin 2029. Ce sont les propos énoncés par le capitaine de l’équipe de France en conférence de presse et sur son compte Instagram. Quelle sera son poste dans le onze de départ du Real Madrid ?

«Je jouerai où l’entraîneur le décide»

Lors de sa conférence de presse de présentation le 16 juillet dernier, le champion du monde tricolore n’a pas fait le difficile. « Je jouerai où l’entraîneur le décide. Je peux jouer aux trois postes en attaque. J’ai joué à ces trois postes à Paris, à Monaco aussi" ». Un discours bien différent de celui qu’il tenait à l’automne 2022 au PSG avec le fameux « Pivot Gang ». Il semblerait que le Real Madrid ait déjà bien réfléchit à la question. The Athletic a confié que dès le mois de janvier 2024, moment où le dossier Mbappé a repris du poil de la bête, le comité de direction merengue aurait pensé à l’utilisation de Kylian Mbappé sur le terrain, mais aussi à son intégration au vestiaire dans un groupe très uni.

Kylian Mbappé à la pointe d’un 4-3-3 malléable au Real Madrid

The Athletic explique en outre que Carlo Ancelotti songerait à mettre en place un 4-3-3 en phase offensive avec Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque, Vinicius Jr à gauche et Rodrygo Goes dans le couloir droit. Une fois en phase défensive, Mbappé resterait aux avant-postes avec Vinicius Jr. Dans ce cas de figure, Jude Bellingham occuperait le poste de milieu gauche. Reste à savoir si l’intégration de Kylian Mbappé sera une réussite…