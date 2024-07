Real Madrid : Le «nouveau Ronaldo» va éclipser Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a enfin signé au Real Madrid ! Mais il n’est pas arrivé seul dans la capitale espagnole cet été. Les Merengue ont aussi accueilli Endrick récemment. Le phénomène brésilien, qui évoluait à Palmeiras, aurait prévu du lourd pour la saison prochaine. Il pourrait même être amené à éclipser le capitaine de l’équipe de France.

Le Real Madrid aura une attaque de folie la saison prochaine. Après avoir recruté Jude Bellingham l’été dernier, le club madrilène a mis la main sur Kylian Mbappé cet été. Le champion du monde 2018 a ensuite été rejoint par Endrick, qui a débarqué dans la capitale espagnole à ses 18 ans. Et l’ancien crack de Palmeiras n’aurait pas l’intention de s’éterniser sur le banc des remplaçants.

Real Madrid : Mbappé fait déjà oublier Cristiano Ronaldo ? https://t.co/D6raDlvZWX pic.twitter.com/O50bUIkKaZ — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Endrick va doubler Mbappé dans la hiérarchie ?

Comme le rapporte AS, Endrick sera en concurrence directe avec Kylian Mbappé la saison prochaine. Comparé par certains à Ronaldo Nazario au Real Madrid, le jeune attaquant brésilien pourrait même éclipser le capitaine de l’équipe de France si jamais il venait à se montrer à la hauteur et que le natif de Bondy ne parvenait pas à se relancer. Endrick va en tout cas faire de son mieux pour avoir autant de temps de jeu que possible.

Un programme à la Cristiano Ronaldo prévu pour Mbappé

Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé parviendra à retrouver son véritable niveau. Inquiet par ses prestations lors de l’Euro 2024, le Real Madrid aurait prévu un plan avec Antonio Pintus. Le préparateur physique merengue, surnommé le Sergent, entendrait mettre en place un programme à la Cristiano Ronaldo pour que Kylian Mbappé retrouve la forme. À suivre...