Le vestiaire du Real Madrid balance sur Mbappé

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé traverse un nouvel épisode compliqué au Real Madrid. Cela fait maintenant quatre matchs que le champion du monde 2018 n’a plus trouvé le chemin des filets. Mbappé commence à désespérer. Mais dans le vestiaire madrilène, on se voudrait plutôt rassurant à l’égard de l’attaquant de 25 ans.

Kylian Mbappé est en train de céder face à la panique. En galère depuis le début de saison, il n’arrive toujours pas à retrouver le niveau qui a fait sa gloire au PSG. Le champion du monde 2018 traverse d’ailleurs une période de disette, lui qui n’a plus marqué depuis quatre matchs maintenant. Son dernier but remonte au 19 octobre dernier, lors de la victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo (1-2). Une telle chose n'était plus arrivée à l'international français depuis 2023, lorsqu'il évoluait encore au PSG.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le vestiaire du Real Madrid ne lâche pas Mbappé

Kylian Mbappé craindrait donc le pire pour son aventure dans la capitale espagnole et désespérerait quant à l’idée de ne jamais retrouver son véritable niveau. Mais au Real Madrid, on se voudrait plutôt rassurant comme le rapporte MARCA. Le vestiaire merengue continuerait d’encourager l’attaquant de 25 ans afin qu’il ne baisse pas les bras. Kylian Mbappé peut notamment compter sur le soutien de Brahim Diaz, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Ferland Mendy.

Le Real Madrid garde encore espoir

Le média espagnol ajoute qu’une source proche du vestiaire du Real Madrid a fait savoir que Kylian Mbappé était considéré comme un élément clé pour remporter les titres en fin de saison. Très bien intégré dans le groupe de Carlo Ancelotti, l’ancien du PSG poursuit son adaptation au sein de la Casa Blanca. Le Real Madrid ne tire pas encore la sonnette d’alarme, et cherche plutôt à redonner confiance à Kylian Mbappé. À suivre...