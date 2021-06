Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ déjà acté pour cet été ?

Publié le 28 juin 2021 à 23h30 par La rédaction

Le Real Madrid ne reverra pas Brahim Diaz. Prêté la saison dernière au Milan AC le milieu offensif de poche devrait continuer sa carrière du côté de San Siro.

Formé à Manchester City, le natif de Malaga Brahim Diaz ne retournera surement pas du côté du Real Madrid, qui l’avait prêté au Milan AC cette saison. Auteur comme son équipe d’un finish en boulet de canon sous les ordres de Stefano Pioli, le milieu offensif espagnol aurait convaincu les dirigeants milanais de le conserver en vue de la saison prochaine.

Brahim Diaz toujours plus proche de Milan