Le Real Madrid affiche un regret avec Mbappé

Amadou Diawara

Lors du duel entre l'Atalanta et le Real Madrid de ce mardi soir, Kylian Mbappé s'est blessé. En effet, l'attaquant merengue a dû quitter la pelouse de Bergame à cause d'une gêne aux ischio-jambiers. Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe, Carlo Ancelotti a regretté de ne pas avoir pu compter sur Kylian Mbappé durant l'intégralité de la rencontre.

Lors de la sixième journée de la Ligue des Champions, le Real Madrid a été opposé à l'Atalanta à Bergame. Et les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à arracher la victoire au Stadio Atleti Azzurri d'Italia (2-3).

Real Madrid : Mbappé est sorti sur blessure contre l'Atalanta

Malheureusement pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a dû sortir du terrain plus tôt que prévu contre l'Atalanta. Victime d'une gêne aux ischio-jambiers, comme annoncé par Carlo Ancelotti après la rencontre, le numéro 9 merengue a quitté ses partenaires dès la 36ème minute de jeu.

«Avec Mbappé à 100%, nous aurions pu faire encore mieux»

Présent en conférence de presse après la victoire du Real Madrid face à l'Atalanta, Carlo Ancelotti s'est livré sur la blessure de Kylian Mbappé. « L'équipe a très bien commencé aujourd'hui (mardi). Dans quelle mesure la blessure de Mbappé a-t-elle changé la donne ? Il a très bien commencé. Il a marqué un beau but et s'est procuré une autre occasion. Vini descendait beaucoup pour faire sortir le défenseur central. Mbappé aurait pu nous apporter beaucoup plus, car Rodrygo n'était pas à 100%. Avec Mbappé à 100%, nous aurions pu faire encore mieux », a regretté le coach de la Maison-Blanche.