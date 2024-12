Real Madrid : Une star annonce du lourd avec Mbappé !

Jean de Teyssière

Face à l’Atalanta Bergame ce mardi, le Real Madrid a réalisé un match complet et repart d’Italie avec la victoire (3-2). Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham ont marqué pour permettre à leur club de prendre un gros bol d’air frais en Ligue des Champions. Et Jude Bellingham indique son club est entré dans une nouvelle ère.

Très vite rentré dans son match, Kylian Mbappé a marqué un super but pour permettre au Real Madrid de bien débuter la rencontre face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Malheureusement pour lui, il est sorti blessé en première mi-temps. Mais Jude Bellingham et Vinicius ont pris le relais pour marquer deux buts et sortir le Real Madrid de la crise en Ligue des Champions.

Jude Bellingham is back ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



L'Anglais fait le break pour le Real Madrid à la suite d'un très bel enchaînement

«Nous avons encore beaucoup de progrès à faire»

Jude Bellingham a marqué un superbe but et commence à retrouver son niveau de la saison dernière. Après la rencontre, l’international anglais était ravi même s’il estime qu’il y a encore beaucoup de progrès à faire, dans des propos rapportés par AS : « Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que nous pouvons être en tant qu'équipe. Je pense que nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Nous faisons parfois des choses impressionnantes, mais les bases nous font parfois défaut. »

«Une nouvelle ère»

Malgré tout, Jude Bellingham estime que le Real Madrid est en train de vivre un déclic : « C'est une nouvelle ère et il y a eu beaucoup de changements de position. Ancelotti m'aide à retrouver cette liberté et j'en profite. Ce qui est extraordinaire dans le football, c'est qu'il y a toujours plus à faire. Nous avons beaucoup gagné l'année dernière, mais je veux absolument continuer à le faire pour ce club. J'ai les meilleurs à mes côtés pour me pousser. Je veux exploiter au maximum mon potentiel et être là pour mes coéquipiers. »