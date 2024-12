Real Madrid : Il annonce du jamais vu avec la mère de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visage emblématique de Canal + depuis de nombreuses années, Mouloud Achour, habitué à recevoir des stars de cinéma ou de rap dans ses émissions, s'est mué en journaliste sportif. Pour son retour sur la scène médiatique, Kylian Mbappé l'a sélectionné. Le présentateur de Clique a dévoilé les coulisses de cet entretien, qui a beaucoup fait réagir.

Canal + a réalisé un gros coup en décrochant l’interview vérité d’un Kylian Mbappé au cœur de nombreuses polémiques. Au cours de cet échange, le joueur du Real Madrid a pu aborder plusieurs sujets comme les accusations de viol et d’agression sexuelle, mais aussi son départ du PSG. L’intervieweur Mouloud Achour a dévoilé les coulisses de cette rencontre.

Quand le PSG fête ses succès, même Las Vegas ne peut résister à l'appel de la fête ! 🎉

➡️ https://t.co/wnmVKYI1lf pic.twitter.com/pmPQSQ1l7H — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Achour raconte son pressing de huit ans

« On a mis huit ans pour l’avoir. À cette époque, on l’avait eu une dizaine de minutes et sa mère nous avait dit : un jour, on fera quelque chose de plus grand. Depuis, on le relançait tous les six mois et par tous les canaux possibles comme son entourage, le PSG quand il y jouait ou l’équipe de France. Il y a eu plusieurs cafés. Beaucoup de gens étaient sur le coup et on nous a dit : Kylian veut faire une émission qu’il regarde. Il voulait être en confiance. Là, on est dans une émission culturelle et pas purement sportive » a confié le présentateur de l’émission Clique.

« Quelque chose qu’il n’avait jamais fait »

Dans les colonnes du Parisien, Mouloud Achour a déclaré qu’il gardait quelques extraits dans une boite, notamment un échange avec Fayza Lamari. « En fait on a trente minutes d’interview en plus, révèle Mouloud Achour. On a enregistré 1h20 d’entretien. Mais, pour que cela soit diffusé au Canal Football Club, on a fait un montage de 53 minutes. Dans ce qui n’est pas passé, Kylian parle de ses performances au Real, de la gestion de son image, de son engagement associatif. Il y a aussi un entretien croisé avec sa mère Fayza. Quelque chose qu’il n’avait jamais fait publiquement. On n’a jamais vu Kylian parler avec sa maman dans une émission » a-t-il déclaré.