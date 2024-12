Mercato - PSG : Le prochain transfert XXL est connu ?

Arnaud De Kanel

Ces derniers jours, le marché des transferts du PSG a été secoué par une rumeur des plus audacieuses. Mohamed Salah, star de Liverpool et figure emblématique des Reds, aurait été mentionné comme une cible potentielle pour les Rouge-et-Bleu. À six mois de la fin de son contrat avec le club anglais, l’attaquant égyptien de 32 ans attise les convoitises.

L’été prochain s’annonce bouillant du côté de Paris. Le PSG, jamais à court d’ambitions, prépare déjà activement son recrutement pour la prochaine fenêtre estivale. Si le marché des transferts doit d’abord rouvrir ses portes en janvier, les premières rumeurs autour des Rouge-et-Bleu ne manquent pas d’agiter la planète football. La dernière en date ? Un nom qui fait frissonner les amateurs du ballon rond : Mohamed Salah. L’attaquant vedette de Liverpool, en fin de contrat à l’issue de la saison, serait évoqué comme une potentielle recrue pour le PSG. Une perspective alléchante qui, si elle venait à se concrétiser, marquerait un coup retentissant dans le paysage du football européen.

Salah, le prochain gros coup du PSG ?

D’après des informations recueillies par L’ÉQUIPE, le PSG aurait placé Mohamed Salah en tête de sa liste pour renforcer son attaque. Le club de la capitale, toujours à la recherche d’un projet ambitieux, verrait en l’Égyptien une recrue de poids pour étoffer son effectif. Le joueur de Liverpool, véritable machine à buts et habitué des exploits européens, serait une cible prioritaire pour les dirigeants parisiens.

«De bonnes chances qu'il termine au PSG»

« Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris-Saint-Germain », assure même une source proche du dossier au quotidien sportif. Mohamed Salah pourrait donc devenir la future grande star du PSG. Liverpool espère de son côté convaincre son attaquant égyptien de prolonger. TeamTALK parle d'une offre de prolongation de deux ans.