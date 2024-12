Mercato: «Le meilleur» sur le point de signer pour un projet XXL ?

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, on est euphoriques à l’idée d’avoir à ses services le meilleur coach du monde. C’est du moins le ressenti répété par Nasser Al-Khelaïfi dans les médias ces dernières semaines alors que la tendance est à un consensus entre les deux parties pour une prolongation de contrat. Après la victoire du PSG à Salzbourg mardi (3-0), le président parisien en a rajouté une couche.

Le PSG se trouve dans un nouveau projet souhaité et imaginé dès juin 2022 par Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain avait alors signifié que l’ère des strass et des paillettes était terminée au sein du club de la capitale après une décennie bâtie sur les grands noms du vestiaire comme Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar ou plus récemment Kylian Mbappé.

💪 Lucas Hernandez reprend du service plus vite que prévu ! Le PSG tient un précieux atout pour son déplacement à Salzbourg.

➡️ https://t.co/QrGMiyya7h pic.twitter.com/vuSL7GCYbl — le10sport (@le10sport) December 11, 2024

Luis Enrique déjà d’accord avec le PSG pour deux autres saisons ?

Afin de guider l’équipe du PSG peuplée de jeunes talents à polir et à faire progresser, les hauts décideurs parisiens et le président Nasser Al-Khelaïfi ont décidé de confier les rênes de la section sportive à Luis Campos et de l’équipe première à Luis Enrique. Arrivé le 5 juillet 2023, Enrique n’avait signé que pour deux saisons et en l’état, si aucune annonce officielle n’est effectuée d’ici-là, il pliera bagage au terme de l’exercice. Toutefois, les médias sont unanimes pour affirmer qu’une prolongation de contrat a d’ores et déjà été signée par Luis Enrique afin de rallonger son aventure pour deux saisons supplémentaires d’après le journaliste Abdellah Boulma.

«On a construit un projet pour longtemps avec lui»

Mardi soir, après la seconde victoire du PSG en 6 journées de saison régulière de Ligue des champions cette fois-ci acquise sur la pelouse du RB Salzbourg (3-0), Nasser Al-Khelaïfi s’est félicité d’avoir un coach sans pareille au Paris Saint-Germain en zone mixte et dans des propos relayés par RMC Sport.

« On a le meilleur coach au monde. On a construit un projet pour longtemps avec lui. C'est un très bon coach ». Reste à savoir quand est-ce que l’annonce officielle de sa prolongation aura désormais lieu.