Mercato - PSG : Il est «prêt à tout» pour son retour !

Il sera resté près d’une décennie au PSG, mais ne laissera pas un souvenir impérissable dans la mémoire des supporters parisiens. Au placard ces dernières années, Layvin Kurzawa a quitté le Paris Saint-Germain libre et se plie en quatre dans l’optique de relever un nouveau challenge ailleurs.

Le Paris Saint-Germain a prolongé, à la surprise générale, le contrat de Layvin Kurzawa en 2020 en pleine crise sanitaire liée au Covid-19. Depuis, le latéral gauche français à présent âgé de 32 ans n’a jamais vraiment pu se mettre en valeur au PSG malgré les entraîneurs qui s’y sont succédés. Que ce soit Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ainsi que Luis Enrique.

Parti libre de tout contrat à la dernière intersaison après avoir été au placard pendant longtemps, Layvin Kurzawa n’a pas trouvé chaussure à son pied malgré les rumeurs l’envoyant en Turquie ou bien au Stade Brestois. Il s’est confié sur le sujet et sur son passage au PSG à Foot Mercato.

« Oui, j’ai passé 9 années superbes à Paris, avec des moments un peu plus compliqués, ça tout le monde le sait. Mais ce que je retiens, c’est le positif et surtout, j’ai eu la chance de pouvoir côtoyer les meilleurs et j’ai fait aussi partie des meilleurs. C’est un passage qui m’a beaucoup aidé, donc, j’en retiens un peu du positif. Désormais, je vois plus loin et à moi de retrouver un club et reprendre plaisir parce que c’est vraiment ce que j’attends ».

Ayant confié ses intérêts à une nouvelle agence, Layvin Kurzawa se prépare afin de trouver un point de chute à n’importe quel moment.

« Ça a été assez mouvementé parce que j’ai eu des rendez-vous et je pensais retrouver un club. Aujourd’hui, je ne m’occupe pas de tout ce qui est gestion de carrière. Maintenant, je travaille avec l’agence Wasserman et ce sont eux qui s’occupent de ça. Je suis convaincu qu’ils vont faire leur travail. Et moi, une fois qu’ils l’auront fait, je ferai en sorte de faire le mien sur le terrain. Je suis prêt à tout faire pour retrouver les terrains. Comme je l’ai dit, le foot, ça me manque aujourd’hui. Que ce soit la France, l’étranger, peu importe, ce n’est pas un souci pour moi ».