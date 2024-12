Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid annonce du très lourd !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a remporté une victoire importante sur la pelouse de l’Atalanta ce mardi (2-3). Le club madrilène a notamment pu compter sur Kylian Mbappé et Vinicius Jr malgré la sortie sur blessure de l’international français après la demi-heure de jeu. Les Merengue se prédiraient d’ailleurs un avenir brillant avec les deux stars.

Le Real Madrid avait besoin d’une victoire ce mardi soir sur la pelouse de l’Atalanta pour s’assurer de meilleures chances de qualification pour le tour suivant de la Ligue des champions. Et le club madrilène a pu compter sur Kylian Mbappé et Vinicius Jr pour cela. Les deux stars ont brillé en terre italienne, malgré la blessure de l’international français après la demi-heure de jeu, et ont permis au Merengue de s’imposer (2-3).

Un mensonge révélateur ? Mbappé s'exprime, mais Dugarry crie au scandale. Découvrez la vérité derrière cet échange ! 👀

➡️ https://t.co/Ca2ILQxWKz pic.twitter.com/eXx9DGiWsl — le10sport (@le10sport) December 11, 2024

Le Real Madrid se prédit un grand avenir avec Mbappé et Vinicius Jr

Le Real Madrid a d’ailleurs été particulièrement satisfait de la prestation de l’ancien du PSG et du Brésilien. Comme le rapporte MARCA, le club madrilène estimerait d’ailleurs que Kylian Mbappé et Vinicius Jr seront amenés à faire de grandes choses ensemble en deuxième partie de saison, surtout s’ils sont accompagnés par Jude Bellingham.

La blessure de Mbappé chamboule les plans d'Ancelotti

Reste maintenant à voir quand Carlo Ancelotti pourra aligner à nouveau le même onze. Touché à l’ischio-jambier gauche, Kylian Mbappé ne sait pas encore combien de temps il devra être laissé au repos. L’attaquant de 25 ans devrait passer une IRM ce mercredi pour constater l’importance de la blessure. Le Real Madrid ne sera fixé qu’après.