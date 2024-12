«Un peu plus de vérité s’il vous plaît», Mbappé se fait cartonner !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a hérité d’un Kylian Mbappé qui traverse des épisodes délicats sur et en dehors du terrain ces derniers mois. Pour sa première interview de la saison, Mbappé a choisi Clique X et Mouloud Achour afin de dévoiler ses vérités. Sidney Govou dénonce un plan de communication sans réelle authenticité.

Kylian Mbappé est au centre de l’actualité depuis des semaines. Que ce soit en raison de son niveau de jeu au Real Madrid, de sa virée nocturne à Stockholm pendant la trêve internationale d’octobre, ses absences en équipe de France ou bien son litige financier de 55M€ avec le PSG. Tout le monde parle de Mbappé. De quoi pousser le principal intéressé à prendre la parole.

«À un moment donné, il faut parler. Il faut que les gens t'entendent»

Dimanche dernier, Canal+ a diffusé une interview pour Clique X entre le journaliste Mouloud Achour et Kylian Mbappé lors de laquelle la star du Real Madrid expliquait sa prise de parole. « Le problème, c'est que quand tu es une star, si tu ne parles pas, on parle pour toi parce qu'il faut qu'on parle de toi. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. À un moment donné, il faut parler. Il faut que les gens t'entendent ».

«Régler un «problème» humain par un plan com ne sert à rien»

Une interview de 50 minutes au cours de laquelle Kylian Mbappé n’a rien dit de concret et n’est pas entré dans les vérités selon Sidney Govou qui s’est plaint sur X d’un plan de communication mis en place. « Après vu et revu Clique sur Mbappé je me pose une question. Qui sont ces gens qui gèrent sa com ? Cette interview confirme ce que je pense depuis longtemps. La com tue la com. Régler un « problème » humain par un plan com ne sert à rien. Un peu plus de légèreté et de vérité s’il vous plaît ». Le point de vue de Sidney Govou n'est pas un cas isolé puisque les retours de l'interview sur les réseaux sociaux et des observateurs sont sensiblement similaires au sien.