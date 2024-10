Humilié, le Real Madrid lâche une punchline !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour le premier Clasico de la saison, le Real Madrid s’est lourdement incliné lors de la réception du FC Barcelone samedi soir (0-4). Une défaite décevante pour Carlo Ancelotti, qui veut tout de même voir du positif. Le technicien italien a rappelé que la dernière fois que son équipe s’était inclinée sur ce score contre le Barça au Santiago Bernabéu, elle avait tout gagné ensuite.

Le premier Clasico de Kylian Mbappé ne s’est pas vraiment passé comme il l’espérait. L’international français est la principale cible des critiques au lendemain de la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone (0-4), après laquelle Carlo Ancelotti s’est tout de même voulu positif.

«Le supposé meilleur joueur du monde» : Cauchemar, Mbappé se fait allumer à Madrid ! https://t.co/TM35YInaeQ pic.twitter.com/C6R2Lobdsr — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

« Nous n’abandonnerons pas, la saison est encore longue »

« Nous avons raté beaucoup d’occasions, nous avons perdu notre énergie quand ils ont marqué… Le résultat ne reflète pas ce qui s’est passé sur le terrain. Nous sommes blessés, oui. C’est un moment difficile. Mais nous n’abandonnerons pas, la saison est encore longue », a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse.

« La dernière fois qu’on a perdu 0-4 face à Barcelone, on a pris la Liga et la Ligue des Champions »

Le technicien italien a ensuite rappelé qu’après la dernière défaite face au FC Barcelone sur ce score, le 20 mars 2022, le Real Madrid avait tout gagné : « La dernière fois qu’on a perdu 0-4 face à Barcelone, on a pris la Liga et la Ligue des Champions. On va se battre jusqu’au bout comme la saison dernière. »