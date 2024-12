Alcool, dépression… Kylian Mbappé au fond du trou ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Kylian Mbappé a donc décidé de rejoindre le Real Madrid après 7 ans au PSG. Mais voilà que les premiers mois chez les Merengue ont été très compliqués pour l’international français. Au-delà d’avoir du mal sportivement, Mbappé apparaissait comme touché mentalement. Une situation qui en a alors inquiété plus d’un, qui n’ont pas hésité à parler de dépression pour le joueur du Real Madrid.

Après une fin d’aventure compliquée au PSG, Kylian Mbappé espérait certainement relancer la machine au Real Madrid. Mais ça ne s’est finalement pas vraiment passé comme prévu pour l’attaquant de 26 ans. Dans le jeu, sous la tunique merengue, on attendait plus de Mbappé. Mais avec ce dernier, le problème ne semblait pas sportif, mais plutôt mental. Le constat était très inquiétant pour le capitaine de l’équipe de France et certaines révélations n’ont clairement pas arrangé son cas.

« Tu as quelqu'un qui commence à sortir beaucoup et avoir une certaine consommation d’alcool »

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé n’y était clairement pas mentalement. Sur Youtube, Romain Molina avait d’ailleurs exposé la consommation d’alcool du joueur du Real Madrid, balançant : « Le plus terrible dans cette histoire, tu as un joueur qui mentalement ne va pas. Tout son entourage le dira. Quand tu as quelqu'un qui commence, comment je pourrais dire, à sortir beaucoup et avoir une certaine consommation d'alcool, c'est rarement bon signe. Neymar c'était pareil ». Pour Colinterview, Romain Molina en avait ensuite rajouté une couche sur la détresse mentale de Kylian Mbappé, expliquant : « Tout le monde voit que mentalement il n'est pas dedans. Il ne va pas bien. Faut arrêter. C'est encore un tabou et encore de moins en moins. Les dépressions dans le milieu du foot, il y en a plus qui en ont. Vu ce qu'il a vécu au PSG, c'est compréhensible. Le problème c'est les gens qui le conseillent. Les gens n'ont rien dit. La vérité, c'est qu'ils voulaient l'argent. Je ne parle pas forcément du joueur, je parle autour. Ils ne pensaient qu'à récupérer l'argent. En aucun cas ils ont pensé à la santé mentale du joueur ».

« J’ai touché le fond »

Les inquiétudes étaient alors nombreuses pour Kylian Mbappé. Certains sont même allés jusqu’à parler de dépression pour le joueur du Real Madrid. Ce qu’a réfuté le principal intéressé lors de son interview avec Mouloud Achour pour Clique. « J'ai eu des moments où j'étais fatigué, mais je n'étais pas en dépression. Il y a des gens qui souffrent vraiment de dépressions. Et ces gens-là, il faut les aider, parce que c’est un sujet qu’il ne faut jamais négliger. À un moment, j'ai eu un épuisement. Je n'ai pas eu de tranches de repos, j'ai eu des déceptions sportives. C'est parler pour parler, c'est gratuit », confiait alors Mbappé. Néanmoins, le 22 décembre dernier, l’attaquant du Real Madrid avait tout de même annoncé avoir « touché le fond » : « Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre. Mais, comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m'a fait du bien, car j'ai touché le fond en ratant ce penalty.... J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité ».