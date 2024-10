Accusations de viol - Mbappé : Un nouveau témoin s’exprime

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’étant rendu à Stockholm afin de profiter de ses jours de repos il y a deux semaines, Kylian Mbappé aurait été accusé de tentative de viol par une jeune femme d’après la presse suédoise. S’il s’est amusé en boîte de nuit, le Français a également passé du temps dans le sous-sol d’un bar. Le gérant des lieux a été interrogé par la presse locale.

De retour sur les terrains, Kylian Mbappé est pris dans une sombre affaire. Après un voyage en Suède ayant fait couler beaucoup d’encre, le Français a fréquenté plusieurs lieux comme une boîte de nuit, et même un hôtel au sein duquel l’attaquant du Real Madrid aurait eu un rapport avec une jeune femme. Mais quelques jours plus tard, le média Aftonbladet révélait qu’une personne présente dans les lieux avait été accusée de viol, et que cette dernière n’était d’autre que Mbappé.

Mbappé a passé une soirée dans un sous-sol d’un bar de Stockholm

S’il s’est rapidement défendu en qualifiant cette affaire de fake-news, Kylian Mbappé est en pleine tourmente. Ce vendredi, le média suédois Expressen révèle ainsi qu’en plus de la boîte de nuit et de l’hôtel, le Bondynois a passé sa soirée du jeudi 10 octobre dans un sous-sol d’un bar de la capitale, et aurait invité de nombreuses femmes qui n’avaient pas accès à leur téléphone portable.

Le gérant des lieux refuse de donner des détails

Gérant des lieux, Björn Vasseur a été interrogé par Expressen, mais a botté en touche : « Malheureusement, je ne peux pas non plus faire de commentaire là-dessus. Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur tout ce qui concerne nos invités. Notre politique est de ne pas faire de commentaires sur les clients. Ce n’est pas moi qui ai pris cette décision, mais c’est probablement pour le bien des invités », a affirmé ce dernier. Affaire à suivre donc, alors que le procès opposant Kylian Mbappé à la plaignante devrait prochainement s’ouvrir en Suède...