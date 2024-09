Équipe de France : Coup dur pour Deschamps, il doit partir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les Bleus font leur rentrée ce vendredi au Parc des Princes face à l’Italie en Ligue des Nations (20h45), un joueur manquera à l’appel : Loïc Badé. Retenu pour pallier l’absence sur blessure de Wesley Fofana, le défenseur du FC Séville va à son tour quitter le rassemblement pour un problème physique.

Le rassemblement de septembre devait lui permettre de faire ses grands débuts en équipe de France. Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, Loïc Badé a profité du forfait de Wesley Fofana afin de s’inviter dans la liste de Didier Deschamps pour affronter l'Italie (ce vendredi) et la Belgique (lundi) en Ligue des Nations, et espérer connaître ses premières minutes avec les A. Mais finalement, le défenseur du FC Séville devra encore patienter.

Pas de première pour Loïc Badé

Le Parisien confirme le forfait de Loïc Badé en raison d’une petite gène à la cuisse droite. Des examens réalisés ce vendredi ont permis au défenseur de 24 ans d’être rassuré sur la nature de sa blessure, qui va tout de même l’obliger à quitter le groupe tricolore après la réception de l’Italie au Parc des Princes. Loïc Badé regagnera Séville dès samedi.

Deschamps s’était justifié

En conférence de presse il y a quelques jours, Didier Deschamps avait justifié son choix de convoquer le récent médaillé d’argent aux JO de Paris 2024 : « Et pourquoi pas (Loïc) Badé ? Ça ne vous plait pas ? Benjamin (Pavard), je ne l’avais pas pris au départ. Je ne trouvais pas ça très cohérent (de le rappeler), mais ça ne change pas la position que je vous ai donnée sur cette première liste. Il y en a qui sont là, il y en aura peut-être d’autres sur de prochains rassemblements. Je considère que c’est le moment de découvrir un certain nombre de joueurs ». Michael Olise et Manu Koné, qui ont également décroché l’argent sous les ordres de Thierry Henry cet été, sont en revanche disponible pour les deux matches de Ligue des Nations.