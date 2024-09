Surprise en équipe de France, Deschamps se lâche

Jean de Teyssière

Le forfait de Wesley Fofana pour le prochain rassemblement des Bleus a contraint Didier Deschamps à revoir ses plans. Le sélectionneur a opté pour Loïc Badé en remplacement, laissant de côté Benjamin Pavard. Un choix que le coach tricolore a tenu à expliquer, tout en évoquant ses objectifs pour les prochaines échéances.

La composition de l'équipe de France fait toujours l'objet de nombreux débats. Didier Deschamps en a l'habitude et a dû combler le forfait de Wesley Fofana. Pour cela, le sélectionneur des Bleus a dû faire un choix qui a en surpris plus d'un…

Badé préféré à Pavard pour remplacer Fofana

Interrogé sur la convocation de Loïc Badé plutôt que Benjamin Pavard suite au forfait de Wesley Fofana, Deschamps a été clair : « Et pourquoi pas Loïc Badé ? C'est un choix. Benjamin, je ne trouvais pas cohérent de le rappeler après ne l'avoir pas pris dans un premier temps. » Le sélectionneur a toutefois tenu à rassurer l'ancien Lillois : « Rien de définitif pour Benjamin Pavard, je serai amené à changer des choses ou à oxygéner un peu en fonction des uns et des autres. » La décision d'appeler Loïc Badé plutôt que Benjamin Pavard répond toutefois à une logique exprimée par Didier Deschamps.

Deschamps prépare déjà la Coupe du Monde

Le patron des Bleus a profité de cette annonce pour évoquer ses objectifs à plus long terme. « Je considère que c'est le moment de voir un maximum de joueurs », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Je vais devoir répartir les temps de jeu sur les matchs comme on les jouera en trois jours. La gestion du temps de jeu va être importante. » Après un Euro 2024 en demi-teinte, l’objectif affiché par Deschamps est clairement de préparer la Coupe du monde 2026 qui aura lieu dans trois pays d'Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada.