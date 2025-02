Droits TV - Canal + : Une grosse boulette est annoncée !

Amadou Diawara

Alors que DAZN n'a payé que la moitié de l'échéance de février à la LFP, un conflit a éclaté. Selon Bruno Genesio, la Ligue de Football Professionnel a fait une grossière erreur il y a bien longtemps. Selon le coach du Stade Rennais, l'instance n'aurait jamais dû mettre fin à son association avec Canal +.

Depuis le début de cet exercice 2024-2025, DAZN est le diffuseur quasi-exclusif de la Ligue 1. Toutefois, la chaine n'a pas vraiment rempli son engagement à la mi-février. En effet, comme indiqué par L'Equipe, DAZN n'a payé que la moitié de ce qu'il doit à la LFP, soit 35M€. Le reste de la somme due ayant été mise sous séquestre.

Bruno Genesio milite pour Canal +

D'après les indiscrétions de L'Equipe, DAZN refuse de payer l'intégralité de la note à la LFP parce qu'il estime qu'elle n'a pas honoré toutes les conditions de leur contrat, notamment sur « les moyens accordés à la lutte contre le piratage et le manque de participation d'une partie des clubs à l'amélioration du produit et des contenus ». Alors que la LFP est en plein litige juridique avec DAZN, Bruno Genesio a pris parti sur cette affaire. Et le coach du LOSC a estimé que l'instance de football n'aurait jamais dû mettre un terme à sa collaboration avec Canal +.

«L'erreur de départ, c'est de casser la relation avec Canal+»

« Si je vous donne mon sentiment personnel, le seul regret que j'ai - mais je suis très loin de tout ça car je me concentre sur mon travail d'entraîneur -, c'est que l'erreur de départ, c'est de casser la relation avec Canal+. Sans faire de campagne publicitaire pour les uns ou pour les autres, mais pour moi, le foot, c'était Canal+. Les premiers matches que j'ai vus, c'était Canal avec Charles Biétry et Michel Denisot aux commentaires. Canal a révolutionné la retransmission du football grâce à plein de choses que d'autres n'avaient jamais faites. Aujourd'hui, quand je regarde la Formule 1, quand je regarde le rugby, j'ai envie de regarder les matches sur Canal+... », a jugé Bruno Genesio, l'entraineur du LOSC, en conférence de presse.