«Dégoûté», il balance sur Mbappé et Griezmann !

Il n'y aura pas de 138ème sélection pour Antoine Griezmann. Ce lundi, le joueur de 33 ans a officialisé la fin de sa carrière internationale. Ces derniers temps, l'attaquant traînait son spleen en équipe de France et ne parvenait pas à trouver sa place au sein d'un groupe rajeuni. Aussi, il aurait pris un coup sur la tête après la décision de Didier Deschamps de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé.

L’annonce a provoqué une petite secousse dans le football français. Après dix ans de bons et loyaux services, Antoine Griezmann a annoncé la fin de sa carrière internationale à 33 ans et à deux ans d’une Coupe du monde aux États-Unis. Champion du monde en 1998, Emmanuel Petit s’est prononcé sur le traitement réservé à Griezmann ces derniers mois.

« Il a pris une énorme carotte »

« Griezmann a quand même pris une énorme carotte. Depuis deux ans il est obligé de la fermer, de baisser les yeux, de courber l'échine. On lui a fait changer de statut, on l'a mis sur le banc, on lui a manqué de respect alors qu’il a toujours porté haut et fort les couleurs de l'équipe de France. Sa communication a toujours été réglo, il n’a jamais rien dit de particulier, et comme par hasard à partir du moment qu’il y a de la friture sur la ligne depuis deux ans suite à ce capitanat, je ne veux pas faire un tir groupé mais ça englobe encore une personne… Mbappé » a-t-il confié.

Petit est « dégoûté »

Selon lui, Griezmann a pris un coup de massue après avoir été snobé par Didier Deschamps pour le brassard de capitaine. Ce dernier avait été remis à Kylian Mbappé en mars dernier. « Depuis qu’on lui a donné le capitanat, ce n’est plus du tout la même chose l’équipe de France. On l’a vu dans la communication, on l’a vu dans le rapport des joueurs, sur le terrain mais également en dehors, on l’a vu dans le rapport de Griezmann avec Deschamps. Moi je suis dégouté de la sortie de Grizou. Il peut être rassuré car on est extrêmement nombreux à être derrière lui et à le soutenir » a lâché Petit.