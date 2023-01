«Déçu et surpris», une star des Bleus demande des comptes à Deschamps

La rédaction

Olivier Giroud, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (53 buts) a aussi marqué la Coupe du Monde 2022 de son empreinte avec 4 buts marqués. Des buts importants, comme celui de la victoire face à l’Angleterre. Mais lors de la finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps l’avait sorti à la 40ème minute, fait rare dans une finale. Et Giroud s’est exprimé pour la première fois là-dessus.

Quel sentiment avait Olivier Giroud à la sortie de la Coupe du Monde ? Il a battu le record de buts en équipe de France qu’il chassait depuis longtemps. Il a marqué 4 buts, son meilleur total. Mais il est totalement passé à côté de cette finale, perdue tragiquement et dans laquelle il est sorti avant la mi-temps. Au final, la déception l’emporte chez l’attaquant de l’AC Milan.

«Je n’ai revu aucune image»

Interviewé par le Canal Football Club , Olivier Giroud est revenu sur la Coupe du Monde disputée par l’équipe de France, avec lui à la pointe de l’attaque. Souvenir douloureux pour l’ancien gunner d’Arsenal : « Est-ce que cette finale est digérée ? Maintenant, on est passés à autre chose, je suis passé à autre chose. Je suis revenu avec le Milan pour au mieux finir cette saison. C’est vrai que ça fait mal au coeur quand même. Si je l’ai revu ? Non, aucune image, je voulais couper pour essayer d’oublier le plus vite possible. ».

« J’étais déçu et surpris de sortir si tôt dans le match »