Un ami de Neymar en prison, la plaignante dénonce un viol

Amadou Diawara

Alors qu'il faisait la fête dans une boite de nuit de Barcelone, Dani Alves aurait agressé sexuellement une jeune femme. Lors de son témoignage, la plaignante a décrit tous les faits. Selon ses dires, Dani Alves l'aurait violé dans des toilettes après avoir dansé avec elle.

Lors d'une soirée à Barcelone, Dani Alves aurait agressé sexuellement une jeune femme. Convoqué par la justice espagnole pour se justifier, le Brésilien a été placé en détention provisoire le temps que l'affaire soit terminée. Toutefois, Dani Alves serait très loin d'être sorti d'affaire.

La plaignante a raconté sa version des faits

D'après les informations de Globo , Dani Alves aurait changé plusieurs fois son récit lorsqu'il a vu les images de vidéo-surveillance captées par la boite de nuit. De son côté, la plaignante aurait également lâché sa version des faits, et ils sont plus qu'accablants pour l'ami de Neymar.

Dani Alves aurait violé la jeune femme dans des toilettes