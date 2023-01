Un ami de Neymar en prison, il va vivre l’enfer

Pierrick Levallet

Accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans, Dani Alves pourrait prendre une lourde peine de prison. En attendant son jugement, l'ancien joueur du PSG a été placé derrière les barreaux. Il a donc fait son arrivée au centre pénitencier Brians 1 ce vendredi. Et au cours des prochains mois, le Brésilien va vivre l'enfer.

Proche de Neymar et ancien latéral droit du PSG, Dani Alves a été arrêté ce vendredi. Le Brésilien, accusé de viol sur une jeune femme de 23 ans dans un bar de Barcelone, pourrait encourir entre 4 et 12 ans d’enfermement s’il est déclaré coupable. En attendant, le joueur de 39 ans a été placé derrière les barreaux, les enquêteurs ayant estimé qu’il y avait des preuves accablantes et quelques incohérences dans le récit de Dani Alves.

Un ami de Neymar en prison, c'est le «choc» https://t.co/2JPuyk04eY pic.twitter.com/WOfDdrgzFi — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Dani Alves est arrivé choqué et abattu en prison

En arrivant en prison, Dani Alves a eu droit à la procédure habituelle comme le raconte SPORT . Débarqué sous le choc et abattu, l’ancien joueur du PSG s’est fait relever ses empreintes et prendre en photo avant de rejoindre son dortoir. Il n’aurait pas passé la nuit seul, les nouveaux arrivants étant toujours accompagnés par d’autres détenus pour des raisons de sécurité. Le lendemain, il a eu droit à plusieurs visites, ainsi qu’un entretien avec le médecin, puis avec le psychologue de la prison, un juriste et un éducateur.

Le luxe est à oublier pour Dani Alves

Mais au centre pénitencier Brians 1, Dani Alves ne vivra pas dans le luxe. La prison aurait besoin de travaux, et il y aurait des problèmes d’eau chaude, avec les télévisions, des douches délabrées et beaucoup de tension entre détenus et employés. Autrement dit, Dani Alves va vivre l’enfer ces prochains mois, voire années.