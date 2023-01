Un proche de Neymar en prison, la justice va frapper fort

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Accusé de viol il y a quelques années, Neymar avait fini par être innocenté, puisque la victime présumée avait retiré sa plainte. A présent, c’est un ami de l’attaquant du PSG qui se retrouve dans le viseur de la justice pour agression sexuelle : Dani Alves. Et le défenseur brésilien, qui vient d’être placé en détention provisoire, risque une peine allant de 4 à 12 ans de prison.

Au cours de sa carrière en Europe, Neymar s’est fait quelques amis. Parmi eux, Dani Alves. L’attaquant du PSG a côtoyé l’international brésilien en sélection mais également au FC Barcelone et à Paris. Très proches, les deux joueurs de la Seleçao ont joué de nombreux matchs ensemble. Mais à ce jour, Neymar ne peut que constater la situation délicate dans laquelle s’est mis Dani Alves.

«Je suis en état de choc»

D’abord accusé d’agression sexuelle par une jeune femme espagnole, Dani Alves a ensuite été entendu par les enquêteurs avant d’être placé en détention provisoire… et viré son de club ! « Il est difficile de commenter une telle situation. Je pense que je suis surpris et choqué. Je suis en état de choc. La justice statuera quoi qu'il en soit. Je me sens très mal pour lui. Je suis choqué », a réagi Xavi, ancien coéquipier et entraîneur de Dani Alves au FC Barcelone, dans des propos relayés par RMC Sport .

De 4 à 12 ans de prison pour Dani Alves ?