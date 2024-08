De Zerbi : Le vestiaire de l’OM prend déjà position !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, l’Olympique de Marseille disputait son cinquième match amical, à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Et c’est sur une victoire que les hommes de Roberto De Zerbi ont achevé leur préparation, face à Augsbourg (3-1). Interrogé après la rencontre, Quentin Merlin s’est prononcé sur les premières semaines de l’entraîneur transalpin.

Après une saison très éprouvante, l’OM a procédé à de nombreux changements, cherchant à se séparer de plusieurs joueurs tout en attirant un nombre important de recrues. La direction espère également mettre à un terme à la valse des entraîneurs ces dernières années avec la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de touche, s’engageant pour les trois prochaines années. Alors que les premiers pas de l’ancien technicien de Brighton sont attendus, Quentin Merlin s’est exprimé sur le ressenti du groupe à son égard.

« On apprend plein de choses au contact du coach »

« On apprend plein de choses au contact du coach, a reconnu le joueur de l’OM après le match amical remporté contre Augsbourg (3-1) samedi, dans des propos rapportés par La Provence. On s’habitue de plus en plus à ses consignes. On s’est senti plus costaud, plus fort, notamment défensivement. La vérité ce sera le championnat. C’est là qu’on verra si on est au niveau des espérances du coach. »

« La prépa est très dure »

L’Olympique de Marseille a achevé sa préparation par un succès avant d’entamer la nouvelle saison de Ligue 1 le week-end prochain face à Brest. « On s’est senti un peu émoussé, parce que la prépa est très dure. Certes on a fait trente bonnes premières minutes, mais le coach à la mi-temps nous a bien fait comprendre que c’était impossible de se relâcher de la sorte. On apprend aussi en faisant des erreurs », expliquait Quentin Merlin. Premier vrai test samedi prochain, en Bretagne.