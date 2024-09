Cristiano Ronaldo balance sur son successeur !

Jean de Teyssière

Véritable légende du football, Cristiano Ronaldo en est au crépuscule de sa carrière de footballeur professionnel. Néanmoins, un joueur pourrait poursuivre l’héritage du Portugais : son fils. Cristiano Ronaldo Jr n’a que 14 ans mais se destine à être footballeur professionnel lui aussi. Si son père ne lui met pas une pression monumentale, il avoue vouloir au fond de lui que son fils réussisse à atteindre le monde professionnel.

Cristiano Ronaldo a réussi quasiment tout dans sa carrière. S’il ne lui manque que la Coupe du monde à son palmarès, le Portugais est le meilleur buteur de l’histoire du football et est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de l’histoire. Mais son fils pourrait marcher dans ses pas, lui qui pourrait bientôt devenir professionnel à son tour.

La difficile transmission du talent

Les exemples d’un duo père/fils devenus footballeurs professionnels sont nombreux. Mais rares sont les fils qui disposent du même talent que leurs pères. Zinédine Zidane a vu ses quatres fils, Luca, Enzo, Théo et Elyaz devenir footballeurs professionnel. Sans la réussite de leur père. Toujours en France, Lilian Thuram, légende du football français a donné naissance à deux fils : Marcus et Képhren, tous deux footballeurs professionnels et internationaux français. Peut-être le meilleur exemple de réussite.

«J’espère qu’il deviendra un footballeur professionnel»

Interrogé sur sa chaîne YouTube par Rio Ferdinand sur Cristiano Ronaldo Junior, son fils, la légende du football Cristiano Ronaldo a répondu : « Aujourd’hui, il veut être footballeur professionnel. Mais je ne lui mets pas une énorme pression pour ça. Une petite, oui, mais il n’a que 14 ans. Comment je vais faire ? Il a de la pression tous les jours d’être le fils de Cristiano. Je le laisse faire ses erreurs, ses choix mais j’espère qu’il deviendra un footballeur professionnel. S’il ne l’est pas, il fera un autre travail mais je le supporterai toujours car on ne peut pas mettre la pression à ses enfants car on est célèbre et c’est pour ça que je ne veux pas lui mettre une pression extrême. »