Il fait pleurer Cristiano Ronaldo et jubile

La belle surprise de la Coupe du monde 2022 au Qatar fut le parcours du Maroc. Première équipe africaine de l'histoire à accéder à la demi-finale, les Lions de l'Atlas se sont inclinés face à la France (0-2) avant de perdre le match pour la troisième place face à la Croatie (1-2). Mais juste avant le Maroc avait triomphé du Portugal et cette défaite avait fait pleurer Cristiano Ronaldo. Sofiane Boufal a réagit à cette scène.

Dans un groupe relevé avec la Belgique, la Croatie et le Canada, le Maroc a réussi l'exploit de terminer deuxième de sa poule. Lors des huitièmes de finale, l'équipe coachée par Walid Regragui sort un match dantesque face aux Espagnols (0-0, 0-3 t.a.b.) et file en quart de finale. Là encore, un gros morceaux attend l'équipe de Sofiane Boufal, le Portugal. Grâce à une tête de Youssef En-Nesyri, les Marocains créent un nouvel exploit et deviennent la première équipe africaine à disputer la demi-finale d'une Coupe du monde.

CR7 en pleurs après Portugal-Maroc

C'est une scène qui avait fait le tour du monde. A l'issue du match remporté par le Maroc, Cristiano Ronaldo qui dispute sans doute son dernier match en Coupe du monde file directement aux vestiaires, en larmes. Lui a commencé ce match sur le banc n'a pas pu sauver son pays comme il l'avait tant fait par le passé. Le meilleur buteur de l'histoire des sélections (122) aura 41 ans lors de la prochaine Coupe du Monde. Cette élimination face au Maroc a sans doute sonné le glas de son rêve de soulever la Coupe du monde.

« je préfère que ce soit Ronaldo qui pleure plutôt que nous »