C’est confirmé, l’Algérie a tenté un énorme coup avec Zidane

L'Algérie éliminée, Djamel Belmadi remercié. Éliminé prématurément de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur des Fennecs avait été démis de ses fonctions en janvier dernier et remplacé par Vladimir Petkovic. Mais à en croire la presse algérienne, la Fédération avait contacté un grand nom pour s'asseoir sur le banc.

Depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, une question se pose : à quand le retour de Zinédine Zidane ? Pourtant, les propositions ne manquent pas. Comme le confirme Fennec Football, le champion du monde 1998 avait la possibilité de reprendre en main la sélection algérienne après le départ de Djamel Belmadi en janvier dernier.

Contacts confirmés avec l'Algérie

Selon le média algérien, des contacts avaient été initiés. Mais Zidane, dont les parents sont originaires de Kabylie, avait refusé le poste. Comme l’a indiqué l’ancien international français à Madame Figaro, il préfère, pour l’instant, se concentrer sur sa vie personnelle, et notamment sur sa famille.

Zidane n'est pas pressé

« J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche à tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi » a confié Zidane.